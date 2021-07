L'actualité aéronautique en continu tout l'été sur le Journal de l'Aviation

L'équipe du Journal de l'Aviation reste mobilisée cet été. L'actualité aéronautique ne s'arrête pas durant la période estivale et la rédaction va continuer à assurer une importante veille quotidienne pour ses lecteurs réguliers, d'autant plus que des annonces notables sont attendues au cours des prochaines semaines.



Le Podcast de l'Aviation, des Editos ainsi que des points sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale, transport aérien, défense) seront aussi régulièrement publiés au mois d'août, alors que de nouvelles incertitudes viennent progressivement assombrir les perspectives d'une reprise solide pour le troisième trimestre.



L'ensemble des articles sera cependant très majoritairement réservé en exclusivité aux abonnés du Journal de l'Aviation, qui ne cessent d'être de plus en plus nombreux, notamment grâce à nos différentes newsletters et alertes payantes.



La rédaction prépare aussi déjà la rentrée avec deux importants rendez-vous programmés pour le mois de septembre : un focus relatif à l'aménagement cabine (en lien avec Aircraft Interiors Expo, événement virtuel du 14 au 16 septembre) et un grand dossier Aviation & Environnement pour le 21 septembre. Les prochaines éditions de La Lettre MRO & Support, seule newsletter régulière en français consacrée au monde de la maintenance aéronautique, seront quant à elles publiées le 9 septembre (édition n° 111) et 23 septembre (édition n° 112, spéciale Asie).



Enfin, le Journal de l'Aviation reste particulièrement vigilant sur la situation sanitaire mondiale en vue d'une participation programmée aux prochains salons NBAA-BACE (octobre), MRO Europe (octobre) et Dubai Airshow (novembre).



En attendant, l'ensemble de l'équipe du Journal de l'Aviation vous souhaite de très bonnes vacances et de très bonnes lectures sur nos lignes.