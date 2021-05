South African Airways ressort solvable et avec des liquidités de 17 mois de restructuration

South African Airways (SAA) est de nouveau « solvable et dotée de liquidités », affirment les autorités. En effet, les praticiens en charge du sauvetage de l'entreprise (BRP) ont déposé le 30 avril un avis « de mise en oeuvre substantielle » du plan auprès de la Commission des entreprises et de la propriété intellectuelle. Une étape qui met un terme au processus de sauvetage, enclenché le 5 décembre 2019 avec la mise sous redressement judiciaire du pavillon national.



« Le processus de sauvetage de l'entreprise a permis de restructurer SAA, réduisant sa base de coûts et ses passifs financiers, créant une base de référence durable pour l'avenir », affirme le ministère des Entreprises Publiques (DPE).



En juillet 2020, un plan de sauvetage de 10,5 milliards de rands (725 millions de dollars) a été voté pour la restructuration de la compagnie, lourdement endettée et qui...