La low-cost long-courrier Flypop signe avec Avolon pour ses Airbus A330-300, son lancement prévu dans six mois

C'est un projet particulièrement osé en ces temps de pandémie, mais il commence à devenir plus concret. La future compagnie low-cost long-courrier Flypop, en gestation depuis 2018, annonce avoir signé un premier contrat avec Avolon concernant la location de « multiple » Airbus A330-300. Selon le loueur irlandais, la startup basée au Royaume-Uni réceptionnera un premier exemplaire pour lancer ses opérations d'ici le mois d'octobre, puis « un avion supplémentaire tous les six mois ». Le plan de développement de la flotte de Flypop va jusqu'à plus d'une dizaine de gros-porteurs.



Flypop précise qu'elle a mené des discussions avec plusieurs sociétés de crédit-bail ces derniers mois et qu'Avolon a offert le tarif le plus compétitif tout en offrant des disponibilités pour de nouveaux avions jusqu'en 2023.



La nouvelle compagnie aérienne britannique promet d'offrir des tarifs compétitifs sur le marché affinitaire entre Londres Stansted et des...