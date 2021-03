Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



Dassault Aviation vise les livraisons de 25 Rafale et 25 Falcon en 2021

Dassault Aviation a publié un chiffre d'affaires amputé d'un quart de sa valeur de 2019 en 2020, à 5,5 milliards d'euros. Cette baisse est due à des livraisons moins soutenues, qu'il s'agisse des Rafale à l'export (treize livrés contre vingt-six en 2019) ou des Falcon (34 contre 40 en 2019). Le résultat net perd quant à lui la moitié de sa valeur à 396 millions d'euros. 2021 sera de nouveau une année difficile mais le groupe table sur une hausse du chiffre d'affaires et la livraison de 25 Rafale et 25 Falcon.



Thales encaisse l'impact de la crise et reste confiant pour 2021

Thales a publié un résultat net divisé par plus de moitié en 2020, à 483 millions d'euros (- 57%), pour un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros, en baisse...