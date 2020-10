Malgré la pandémie, l'aéronautique reste l'un des principaux secteurs d'avenir

Moins 11% sur 10 ans, moins 5% sur 20 ans, c'est ce qu'il faudra sans doute retenir de ce nouveau CMO (Commercial Market Forecast) présenté par Boeing la semaine dernière.



Les nouvelles perspectives de marché de l'avionneur américain pour l'aviation commerciale n'ont sans doute jamais été autant à prendre avec des pincettes compte tenu des incertitudes qui pèsent toujours sur l'aspect temporel d'une reprise réelle du transport aérien, sur des projections de PIB fluctuantes, et sur le fait que les précédents chiffres étaient déjà jugés optimistes par beaucoup de professionnels du secteur avant l'apparition du SARS-CoV-2, en particulier sur les gros-porteurs. L'augmentation attendue du nombre d'appareils rendus disponibles sur le marché va nécessairement avoir aussi d'importantes conséquences sur l'achat d'avions neufs lors de la reprise.



Mais les tendances annoncées par Boeing n'en demeurent pas moins rassurantes sur le long terme pour un secteur qui est l'un des plus fortement et durablement impactés, même si elles peuvent aussi être perçues comme inquiétantes pour les toutes prochaines années. En fait c'est un peu comme l'appréciation du verre à moitié plein ou à moitié vide, le ressenti optimiste ou pessimiste de l'avenir selon le caractère de chacun, ses désirs d'immédiateté, et alors qu'en même temps de nombreuses entreprises du secteur, ainsi que leurs salariés, vivent assurément des moments difficiles.



Le transport aérien est globalement revenu à ses niveaux de trafic du milieu des années 90 et la crise du secteur est profonde. Mais une baisse du nombre d'avions commerciaux estimée à 11% sur 10 ans, cela se traduit grossièrement par un simple décalage d'un an par rapport aux précédentes perspectives.



L'actualité quotidienne est clairement anxiogène et la reprise s'annonce encore plus longue que prévu, mais il faut voir plus loin et tenir le cap. Car n'en déplaise à certains, l'aéronautique demeure toujours l'un des secteurs les plus prometteurs de ces prochaines décennies.