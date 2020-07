Airbus a livré 196 avions commerciaux au premier semestre

Les effets de la pandémie sur les livraisons d'avions commerciaux sont bien là. Airbus n'aura finalement livré que 196 appareils au cours des six premiers mois de l'année, soit moitié moins qu'au premier semestre de l'année dernière (389 appareils).



Tendance encourageante, les livraisons sont en augmentation au mois de juin, avec 36 appareils ayant rejoint leurs acquéreurs, contre 24 au mois de mai et seulement 14 en avril.



En juin, Airbus a livré un A220-300 à Air Canada et 31 appareils de la famille A320neo, dont le premier A320neo à China Express et le premier A321neo de la compagnie mexicaine VivaAerobús. Sur le segment des gros porteurs, particulièrement impacté par la crise, l'avionneur aura cependant réussi à livrer quatre A350-900 : deux pour Iberia (IAG), un pour Air France et un pour SAS.



Airbus n'a enregistré aucune nouvelle commande en juin. Il totalise toujours 395 appareils en commandes brutes, mais plus que 298 en commandes nettes depuis le début de l'année (67 annulations au total dont 66 datant d'avant le déclenchement de la pandémie en mars).



Le backlog de l'avionneur européen s'élevait à 7 584 appareils au 30 juin, dont 526 A220, 6 168 appareils de la famille A320 (dont 6 108 de la famille A320neo), 321 A330 (dont 286 de la famille A330neo), 560 A350 XWB et 9 derniers A380.