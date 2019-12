Allemagne : menace de grève chez Lufthansa après Noël

Un syndicat allemand représentant le personnel de cabine de Lufthansa a menacé dimanche la compagnie aérienne d'une nouvelle grève après Noël si des négociations sur les salaires et les conditions de travail ne progressaient pas. La centrale syndicale UFO a estimé que les efforts pour trouver une issue "crédible et juridiquement solide" à ce conflit avaient échoué malgré l'aide de médiateurs indépendants. "Nous pourrions désormais annoncer une grève à tout moment", a déclaré à la presse son vice-président Daniel Flohr. Il a précisé cependant qu'il n'y aurait pas de grève les 24, 25 et 26 décembre. Un arrêt de travail massif du personnel de cabine avait contraint début novembre la compagnie aérienne allemande à supprimer 1.500 vols sur deux jours, affectant près de 200.000 passagers. Lufthansa a longtemps refusé de discuter des demandes du syndicat avant d'accepter un arbitrage avec les dirigeants de UFO et deux médiateurs indépendants. La compagnie a déclaré dimanche qu'elle continuait de faire confiance à cette procédure pour "trouver de bonnes solutions" pour ses 22.000 employés de cabine.