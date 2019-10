Photo : Le premier CC-295 canadien sort du hangar de peinture

Le premier C295 destiné à l'Aviation royale canadienne est sorti du hangar de peinture du site de Séville d'Airbus Defence & Space. L'avion a effectué son vol inaugural en juillet dernier, il doit être réceptionné avant la fin de l'année. Six autres avions sont soit en phase finale d'assemblage soit en cours d'essais en vol.



Le Canada avait sélectionné le C295W en décembre 2016, afin de renouveler sa flotte d'avions dédiée aux missions de recherche et de sauvetage. Les six DHC-5 et douze CC-130 Hercules seront remplacés par seize C295. Le contrat comprend également le soutien associé ainsi que des équipements de formation et d'entraînement. Le premier équipage a débuté son apprentissage à la fin de l'été. Une première capacité opérationnelle est attendue en 2020, la pleine capacité opérationnelle prévue en 2022.