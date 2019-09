Emirates retire des A380 du service et attendra encore pour finaliser ses autres commandes

L'heure n'est décidément plus à la croissance débridée chez Emirates. Le directeur général de la compagnie, Tim Clark, a expliqué dans le cadre d'une conférence à Londres le 4 septembre, que sa flotte d'Airbus A380 allait désormais se stabiliser autour de 115 appareils et que le plan de retrait avait débuté. Par ailleurs, il a indiqué qu'il comptait attendre qu'avionneurs et motoristes soient en mesure de fournir leurs produits avec la disponibilité promise avant de finaliser ses autres accords (portant sur des 787, A330neo et A350).



En ce qui concerne la flotte d'A380, le retrait des appareils des plus anciens a déjà débuté. Tim Clark a confirmé que deux Super Jumbos avaient été retirés du service et étaient désormais...