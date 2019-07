Boeing envisage l'arrêt de la production du 737 MAX

La présentation des résultats trimestriels de Boeing le 24 juillet a été une nouvelle occasion pour l'avionneur américain de faire un point sur son programme 737 MAX. Et c'est dès le préambule que Denis Muilenburg, son président, a décrit l'épée de Damoclès qui le menace : un nouveau ralentissement voire l'arrêt temporaire de la production si l'immobilisation venait à s'étendre au-delà de ses prévisions.



« Si notre estimation de retour en service devait changer, nous pourrions examiner des réductions de cadences de production supplémentaires et d'autres options dont un arrêt temporaire de la production », a-t-il reconnu. Boeing espère pouvoir soumettre ses correctifs à la FAA début septembre et table toujours sur une reprise des vols pouvant intervenir au quatrième trimestre.



En attendant le feu vert des autorités de régulation, la production est maintenue au niveau actuel de 42 Boeing 737 par mois, niveau auquel il avait été abaissé en avril, après l'immobilisation de la flotte mondiale de MAX. A noter que la production de la version NG pour le secteur commercial touche à sa fin, l'essentiel des appareils restant à livrer étant destiné au secteur militaire.



Boeing continue également d'envisager une cadence de production à 57 737 par mois en 2020.