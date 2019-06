Pilatus contraint de suspendre ses activités de maintenance en Arabie Saoudite et aux Emirats arabes unis

Le constructeur suisse Pilatus a été sommé par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de stopper l'ensemble de ses activités de maintenance relatives aux flottes de PC-21 en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis. « Les prestations de support fournies par la société Pilatus Flugzeugwerke AG [...] ne sont pas compatibles avec les objectifs de politique étrangère que s'est fixés la Confédération », a déclaré le DFAE dans un communiqué.



Les prestations fournies par Pilatus au profit des forces saoudiennes et émiraties comprenaient une assistance technique, la gestion des pièces de rechange et des opérations de dépannage technique sur les avions et les simulateurs associés - ce qui constitue, « de fait un appui logistique aux forces armées ». Le DFAE a ainsi établi une infraction aux prescriptions de la loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger et enjoint Pilatus à cesser ces activités et à quitter les pays en question sous un délai de 90 jours.



Par ailleurs, le DFAE a lancé une procédure de « dénonciation » à l'encontre de l'avionneur helvète, pour manquement aux obligations de déclaration d'activité. L'affaire est à présent entre les mains du Ministère public de la Confédération et des tribunaux.



Les Émirats arabes unis ont commandé 25 PC-21 en 2010, suivis deux ans plus tard par l'Arabie Saoudite, qui s'est dotée de 55 appareils pour la formation des futurs équipages. La décision du DFAE intervient dans un contexte de tensions internationales liées à la guerre menée par l'Arabie Saoudite au Yémen.