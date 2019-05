Visite ministérielle pour le HIL

En déplacement dans les Bouches-du-Rhône, la ministre des Armées Florence Parly se rend ce 27 mai sur le site d'Airbus Helicopters de Marignane. Cette visite se conclura par le dévoilement de la maquette du futur hélicoptère interarmées léger (HIL), version militarisée du H160.



Destiné à succéder à un certain nombre de flottes des trois armées (Gazelle, Fennec, Dauphin, Panther, Alouette III), le H160M est présenté comme un hélicoptère multirôles, qui serait capable d'assurer, à partir d'une base commune, des missions aussi diversifiées que la police du ciel, le transport, les évacuations sanitaires ou encore les missions de reconnaissance. Un panel très varié pour une seule plateforme... Le programme prévoit des équipements « plug and play », adaptés en fonction des missions, afin de satisfaire aux exigences opérationnelles respectives. L'armement en fait d'ailleurs partie, avec la possibilité d'intégrer canon, missile léger ou encore mitrailleuse.



Présenté en 2015, le H160 avait été sélectionné par Jean-Yves Le Drian en 2017 pour servir de base au programme HIL. La cible finale a été fixée à 169 exemplaires. Intégré à la Loi de programmation militaire 2019-2025, le futur hélicoptère interarmées léger ne fera cependant pas l'objet de commandes avant la seconde moitié de la période. « Son stade de réalisation sera lancé en 2022 avec un objectif de livraison des premiers exemplaires en 2028 », peut-on ainsi lire dans le dossier de présentation de la LPM. Selon des informations de La Tribune, le calendrier devrait être avancé et l'annonce en sera faite à l'issue de la visite.



Une échéance trop lointaine pour certaines flottes, la Marine nationale ayant par exemple fait le choix de la location d'une solution intérimaire pour les missions de service public. Du côté de l'armée de terre, le général Bernard Barrera, cité par le député Jean-Charles Larsonneur dans le cadre d'un avis sur le Projet de loi de finances 2019, prévenait « qu'à partir de 2025, des difficultés pourraient naître du vieillissement des Gazelle et des Puma » et qu'une éventuelle accélération du programme serait bienvenue. Quant à l'armée de l'air, son chef d'état-major le général Philippe Lavigne, déclarait récemment en audition parlementaire que « le Fennec est un appareil qui fonctionne bien et ne présente pas de difficultés majeures », mais qu'il « faudra veiller aux capacités spécifiques que nous aurons à exiger de ces appareils [les futurs HIL] ».



Avec des admissions au service actif prononcées entre 1962 et 1993 et un âge moyen compris entre 24 et 45 ans, les flottes à remplacer se caractérisent par des taux de disponibilité technique opérationnelle somme toute « honorables », de 54,3% pour l'Alouette III à 78,7% pour le Dauphin, selon les données fournies dans l'avis de Jean-Charles Larsonneur. Des chiffres à revoir à la baisse pour la disponibilité technique, d'après les chiffres compilés par le député François Cornut-Gentille : de 39,7% pour l'Alouette III à 51,9% pour le Dauphin au 31 décembre 2017 (les données au 31 décembre 2018 sont encore en attente de publication).