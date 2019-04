Les forces spéciales à la rencontre des industriels

Il faut être capable de surprendre l'ennemi, d'avoir de l'agilité tactique et technique », a récemment déclaré le vice-amiral Laurent Isnard, le commandant des opérations spéciales. Fortes de 4 400 opérateurs, les forces spéciales ont rendez-vous avec leurs homologues étrangères, mais également avec l'industrie et le monde politique sur le camp de Souge, près de Bordeaux, à l'occasion de la quatrième édition du salon SOFINS.



Le patron des forces spéciales a mis en avant l'impérieuse nécessité de « surprendre et d'être en avance » lors d'une conférence presse, un gage d'efficacité qui passe notamment par l'innovation, qu'elle soit issue de la DGA, des bureaux de R&D de grands groupes, ou encore de start-up - voire parfois même de l'ennemi lui-même, comme l'envoi de drones massifs par exemple, qui a « inspiré » les forces spéciales pour développer ses propres solutions et reprendre de l'avance.



Le COS (Commandement des opérations spéciales) finance chaque année une soixantaine de projets, achats sur étagère, recherches et études, « pour être toujours au rendez-vous des moyens qui sont nécessaires pour conduire les opérations ». Mais le vice-amiral Laurent Isnard met en garde, il ne s'agit pas de « faire de l'innovation pour de l'innovation », mais bien d'identifier les moyens et les matériels qui seront le plus à même de servir sur le terrain. « Il faut toujours coller au besoin des opérations. »



Parmi les quelques projets du COS dans le domaine aéronautique, la mise au format « FS » de six NH90 TTH à l'horizon 2025, une décision actée dans la LPM, tout comme l'acquisition de drones MAME - moyenne altitude moyen endurance - qui permettraient de renforcer les moyens ISR (intelligence, surveillance and reconnaissance). A ce sujet, le vice-amiral précise que le programme est « en cours de développement » et qu'il intéresse également les forces conventionnelles. Quelques systèmes seraient déjà en cours de tests « à titre expérimental ».