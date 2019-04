Le fonds Searchlight va prendre 26% du capital de Latécoère

Le fonds d'investissement Searchlight a conclu un accord de rachat des 26% de l'équipementier aéronautique Latécoère détenus par trois autres fonds, Apollo, Monarch et CVi Partners, pour 106,8 millions de dollars, ont annoncé ces fonds mardi dans un communiqué. Searchlight exprime "son entier soutien à l'équipe de direction et à la stratégie" de Latécoère, a-t-il précisé. Le fonds a acquis cette participation au prix de 3,85 euros par action. Le titre Latécoère avait terminé à 3,13 euros lundi. Monarch et CVi Partners étaient entrés au capital de l'équipementier en 2015 à la faveur d'une restructuration financière du groupe, alors profondément endetté. Les deux fonds, principaux créanciers, avaient participé à la recapitalisation pour en devenir de grands actionnaires. Latécoère "accueille favorablement ce projet d'opération, à l'occasion duquel Searchlight a affiché son soutien à la stratégie proposée par le management et approuvée par le conseil d'administration,", a indiqué le groupe dans un communiqué séparé. Searchlight devrait être représenté par trois administrateurs au conseil d'administration. L'an dernier, Latécoère a vu son bénéfice net fondre de 80% à 6 millions d'euros pour un chiffre d'affaires 2018 en très légère hausse (+0,3%), à 659,2 millions d'euros.