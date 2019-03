Le C-130J poursuit ses vols tactiques

Cet entraînement était le premier de la sorte, dans un cadre franco-américain et sur C-130J. Il s'agissait pour les équipages français et américains de s'entraîner à l'aérolargage, mais également de renforcer l'interopérabilité, par le biais de vols mixtes à basse altitude. Les équipages ont également effectué des posés tactiques sur pistes sommaires. Le bilan de l'US Air Force fait état de huit largages cargo pour environ 20 heures de vol.



Deux C-130J de l'US Air Force, stationnés sur la base aérienne de Ramstein, en Allemagne, ont récemment effectué un exercice tactique conjoint avec les deux C-130J de l'armée de l'air, depuis la BA 123 d'Orléans. Une vingtaine d'aviateurs américains a pris part au déploiement, qui s'est étalé sur deux journées.Cet entraînement était le premier de la sorte, dans un cadre franco-américain et sur C-130J. Il s'agissait pour les équipages français et américains de s'entraîner à l'aérolargage, mais également de renforcer l'interopérabilité, par le biais de vols mixtes à basse altitude. Les équipages ont également effectué des posés tactiques sur pistes sommaires. Le bilan de l'US Air Force fait état de huit largages cargo pour environ 20 heures de vol.Le premier C-130J avait atterri en décembre 2017 à Orléans, rejoint quelques mois plus tard, en juin 2018, par le deuxième exemplaire. Les avions de transport de Lockheed Martin ont fait l'objet tout au long de l'année de campagnes d'expérimentations pour atteindre un premier socle de capacités logistiques, avant de passer aux capacités tactiques. Le premier déploiement en opérations pour une mission logistique, en bande sahélo-saharienne, a été effectué il y a tout juste un an.Au programme des expérimentations tactiques, outre le posé sommaire, figure notamment l'autoprotection de l'aéronef. Celle-ci a fait l'objet de tests au sol, puis en vol, par le Centre d'expertise aérienne militaire, avec le concours de l'escadron de programmation et d'instruction de guerre électronique. Les essais en vol se sont tenus sur la base aérienne de Cazaux, «», afin de valider «».L'armée de l'air attend pour l'année 2019 les deux autres C-130J commandés suite à l'actualisation de la Loi de programmation militaire en 2015 : il s'agira de deux KC-130J, à capacité de ravitaillement en vol des hélicoptères (H225M Caracal). L'ensemble de la flotte sera transféré à l'horizon 2021 sur la BA 105 d'Évreux, afin d'y être colocalisés avec les C/KC-130J qui doivent être commandés par l'Allemagne, au sein d'une flotte franco-allemande