IPECA et Airbus testent un espace de services de santé à Toulouse

Le complexe d'Airbus à Toulouse Blagnac accueille depuis février un espace nouveau, dédié à la santé de ses employés. Inauguré par le centre de prévoyance IPECA et l'avionneur, il s'agit d'un dispositif expérimental testé dans le cadre des accords QVT (Qualité de vie au travail), qui doit faciliter l'accès aux soins des salariés.



Cet Espace Services Santé propose trois services. Le premier est une cabine médicale connectée permettant des consultations à distance par visioconférence avec un médecin généraliste. Conçue avec H4D, elle est équipée d'instruments de mesures qui permettent d'établir un diagnostic et, le cas échéant, une ordonnance.



L'espace dispose également d'un centre optique, créé en collaboration avec C'Evidentia. Il est doté d'une borne optique qui permet d'essayer virtuellement des lunettes, avant de les tester réellement lors d'un rendez-vous avec un opticien. Enfin, un centre d'ostéopathie accueillant deux praticiens est disponible et les employés d'Airbus peuvent profiter de séances d'une quarantaine de minutes.



Le dispositif sera testé un an, durant lequel les consultations médicales et les prestations d'ostéopathie seront prises en charge par IPECA.