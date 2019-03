L'aéroport Dakar Blaise Diagne décroche l'accréditation carbone

L'aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD) a satisfait à toutes les exigences requises pour obtenir l'accréditation de niveau 1 du programme Airport Carbon Accreditation (ACA). Quinze mois après le lancement de ses opérations, le groupe Limak Aibd Summa (LAS) vient de hisser la plateforme dans le peloton de tête des aéroports africains engagés dans la lutte contre le changement climatique.



Le programme Airport Carbon Accreditation (ACA), lancé en 2009 et porté par ACI Europe est depuis 2014 la principale référence internationale pour la gestion des émissions carbone des aéroports. Il évalue de manière indépendante et reconnaît les efforts entrepris par les aéroports pour gérer et réduire leurs émissions de carbone à travers quatre niveaux de certification : Cartographie...