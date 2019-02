La France doit éviter « la coopération pour la coopération » dans les programmes d'armement

C'est l'une des recommandations émises par le rapport d'information sur les enjeux européens de l'industrie de Défense, rédigé par les députés François Dumas et Eric Straumann : « Ne pas céder à la tentation de la coopération pour la coopération ». Les membres de la commission des Affaires européennes ont récemment publié un document dans lequel ils explorent les ressorts de la coopération européenne en matière d'armement et dressent un portrait du paysage de la BITD (Base industrielle et technologique de défense).



Le rapport rappelle ainsi les risques inhérents à tout programme élaboré en coopération, de la définition des besoins à la gestion du programme en lui-même, sans oublier les questions de la répartition, qu'il s'agisse du concept de ...