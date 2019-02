Objectif export pour l'A400M

« Alle Jahre wieder »*, chante-t-on à Noël en Allemagne... Lors de la conférence des résultats annuels, Airbus a une nouvelle fois annoncé une charge supplémentaire liée au programme A400M, qui a atteint 436 millions d'euros pour l'année 2018. C'est moins qu'en 2017 (1,3 milliard), et surtout bien moins qu'en 2016, lorsque l'avionneur avait provisionné 2,2 milliards d'euros pour l'avion de transport. A titre de comparaison, la charge nette était de 290 millions d'euros en 2015. Airbus indique que cette provision supplémentaire « tient compte essentiellement de l'issue des négociations et de la réévaluation des opportunités à l'export, de l'évolution des prix et de l'augmentation de certains coûts ». Et si le risque a été « significativement » réduit, il n'en reste pas moins que les ...