Hop! va sortir ses turbopropulseurs de sa flotte d'ici l'été 2020

La compagnie aérienne Hop!, filiale du groupe Air France-KLM spécialisée dans le court courrier, va sortir de sa flotte ses avions turbopropulseurs d'ici l'été 2020, a annoncé mercredi son patron Alain Malka. Pour rationaliser la flotte de la compagnie, née en 2016 de la fusion de trois transporteurs régionaux, "nous avons fait le choix des avions les plus rapides, des jets", a indiqué M. Malka lors d'une conférence de presse tenue à Lyon. Pour faire face à la concurrence des transporteurs à bas coûts, la compagnie "est entrée dans une phase d'industrialisation qui rend nécessaire d'avoir une flotte homogène", a relevé le responsable. Les ATR 500 de la compagnie cesseront ainsi leur service "d'ici l'été prochain" et les ATR 600 un an plus tard. Cette rationalisation va permettre à Hop! de concentrer sa flotte sur trois types de "cockpits": des Embraer 170 (70 sièges) et 190 (100 sièges, des Canadair CRJ 700 (70 sièges) et CRJ 900 (90 sièges) et des Embraer 145 (50 sièges). A l'exception d'Orly et de Lyon, chaque base de Hop! n'exploitera qu'un seul type d'avion, ce qui permettra de faciliter la maintenance et les changements d'équipages. Des Airbus volent aussi sous les couleurs de Hop! sur ses lignes les plus fréquentées, mais ceux-ci sont exploités directement par sa maison-mère. Hop! va par ailleurs refondre sa politique commerciale pour aligner ses offres sur ceux du reste du groupe Air France.