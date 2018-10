Embraer peaufine ses prochaines livraisons d'E-Jets E2

(ERA 2018) Embraer était naturellement bien présent à Édimbourg lors de l'assemblée générale de l'ERA (European Regions Airline Association), l'occasion de faire un point sur les avancées récentes de sa famille E-Jet E2.



L'E190-E2 vient d'ailleurs d'effectuer une grande tournée de présentation en Europe ces dernières semaines (15 escales) dans le cadre d'un tour du globe entamé un peu plus tôt dans l'année et qui le conduira prochainement en Asie et en Chine.



Arjan Meijer, le directeur commercial des avions commerciaux d'Embraer a voulu appuyé sur le fait que l'appareil était déjà particulièrement mûr, affichant un taux de disponibilité de 98,5% (99,5% en taux de vols programmés) chez son opérateur de lancement, à savoir Widerøe. La compagnie norvégienne avait réceptionné son 1er exemplaire le 4 avril dernier et a désormais accumulé plus de 1900 heures de vol (au 13 septembre) avec désormais trois avions en flotte. Arjan Meijer a d'ailleurs voulu rappeler que l'E190-E2 était bien né, avec un avion « à l'heure, dans le budget, et dans les specs », tout en rappelant aussi qu'il ne s'agissait pas que d'une remotorisation de la famille E-Jet (nouvelle voilure, nouveaux équipements...).



Après un salon de Farnborough particulièrement prolifique (annonces de commandes pour 300 appareils valorisés à 15,3 milliards de dollars), l'avionneur brésilien est petit à petit en train de finaliser ces contrats. Suivant la compagnie Helvetic Airways qui a transformé sa lettre d'intention portant sur 24 E190-2 en contrat d'achat (12 appareils fermes et 12 en droits d'achat) la semaine dernière, c'est désormais au tour d'un opérateur espagnol qui vient de faire de même pour ces 5 E195-E2 (3 fermes et 2 droits d'achat). Arjan Meijer a indiqué que l'identité de ce client serait bientôt dévoilée.



Concernant les prochaines livraisons d'E2, le directeur commercial des avions commerciaux d'Embraer a confirmé que les prochaines compagnies à réceptionner leurs exemplaires seraient bien Air Astana et Fuzhou Airlines. La compagnie chinoise recevra deux exemplaires avant la fin de l'année. Arjan Meijer a d'ailleurs souhaité signaler que la transition des cadences vers la famille E2 était désormais la priorité, rappelant aussi que ce serait au tour de l'E195-E2 l'année prochaine avec la compagnie de lancement Azul, « un avion qui connaitra un vrai succès ». Il a enfin rappelé que le succès de l'E175-E2 (mise en service en 2021) ne dépendrait pas pour sa part que du marché nord-américain (Scope clauses), voyant déjà poindre un vrai marché en Europe pour les avions de 80 à 90 sièges. À suivre...