Jet Airways, dans la tourmente, se restructure

Le profil particulier du transport aérien indien en fait à la fois un secteur plein de promesses et très difficile. Le nombre de passagers est en pleine croissance, stimulé par la multiplication des compagnies low-cost dans le pays. Mais en même temps, toutes les compagnies doivent faire face à des voyageurs pour qui le prix est le critère principal de sélection d'un vol et non les services associés, à une concurrence très développée et à un carburant particulièrement cher. Et chacune à son tour traverse des turbulences plus ou moins fortes. Cette fois, c'est Jet Airways qui a attiré les projecteurs à elle en décidant de reporter la publication de ses résultats trimestriels au début du mois d'août.



Après des semaines de spéculations sur l'état de ses finances, sur sa capacité à régler ses fournisseurs, sur des aides ...