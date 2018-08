Bombardier renoue avec les bénéfices au 2T

Le constructeur aéronautique et de matériels ferroviaires canadien Bombardier, délesté de son coûteux programme d'avion CSeries cédé à Airbus, a poursuivi son redressement au deuxième trimestre 2018, avec des ventes plus solides et un petit bénéfice. Le manufacturier a réalisé un bénéfice net de 70 millions de dollars américains entre avril et juin, comparer à une perte de 243 millions de dollars pour la même période de 2017, selon un communiqué du groupe. Hors éléments exceptionnels et ramené à une action, Bombardier a dégagé un bénéfice ajusté trimestriel de 3 cents, un résultat supérieur au consensus de la moyenne des analystes qui tablaient sur une perte d'un cent. L'essentiel de cette amélioration provient de la division des matériels ferroviaires, dont le chiffre d'affaires était en forte hausse, mais Bombardier a fait part d'une augmentation des commandes dans tous ses secteurs d'activité. Le chiffre d'affaires a atteint près de 4,3 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 3% sur la même période de l'an dernier. "Notre cycle d'investissements massifs étant en grande partie complété, nous nous concentrons désormais sur la montée (...) de notre production et l'amélioration de notre efficacité opérationnelle pour accélérer la croissance", a dit Alain Bellemare, PDG de Bombardier. En juillet, Bombardier a bouclé l'accord cédant le contrôle (50,01%) de sa filiale dédiée à l'avion CSeries, rebaptisé depuis A220 par le géant européen. Après cette cession, Bombardier ne tiendra compte à partir de ses résultats du troisième trimestre que de sa quote-part (33,55%) dans ce programme dans lequel il avait investi près de 6 milliards de dollars américains. La division avions commerciaux a continué à éprouver des difficultés avec un recul de 2% de son chiffre d'affaires à 1,3 milliard de dollars, avec un léger recul des livraisons. Bombardier a cependant reçu des commandes pour 75 appareils, contre 12 à la même période l'an dernier. Même situation pour la division des avions d'affaires, dont le chiffre d'affaires et les livraisons étaient en baisse, mais dont le carnet de commandes a augmenté. La branche transport (matériels ferroviaires) a enregistré une progression de 11% de ses ventes (6% en excluant l'incidence des taux de change), à 4,6 milliards de dollars. Les investisseurs ont salué en Bourse l'amélioration des résultats de Bombardier, l'action prenant près de 5% en début de séance à la Bourse de Toronto à 4,96 dollars canadiens (3,27 euros).