Aena annonce un bénéfice en hausse de 6,1% au deuxième trimestre, porté par la hausse du trafic

Le groupe espagnol Aena, premier gestionnaire d'aéroports au monde, a publié mardi un bénéfice net en hausse de 6,1% au deuxième trimestre, à 403,3 millions d'euros, conforme aux attentes, sur fond de hausse du nombre de passagers passés par ses terminaux. Les analystes recensées par le fournisseur d'informations financières Factset tablaient sur une hausse de 6,8% du résultat net par rapport au deuxième trimestre de 2017. Aena est un groupe semi-public, détenu à 51% par l'Etat espagnol. Il gère 46 aéroports et deux héliports en Espagne, où il est en situation de quasi-monopole. Le chiffre d'affaires d'Aena a grimpé de 5,3% au deuxième trimestre à 1,1 milliard d'euros, comme le prévoyaient les analystes consultés par Factset. Le groupe a vu le trafic de passagers augmenter de 4,8% au deuxième trimestre sur un an dans son réseau d'aéroports, à 75,6 millions de personnes dont 71,1 en Espagne. L'Espagne était en 2017 après la France le deuxième pays le plus touristique au monde. A l'aéroport britannique de Luton, près de Londres, qu'Aena a acquis en 2014, le trafic a augmenté depuis le début de l'année de 2,5%, sur le semestre. La société participe aussi à la gestion d'une quinzaine d'aéroports en Amérique latine. Aena a vu s'alourdir sa lourde dette financière nette au cours du semestre, à 7,2 milliards d'euros contre à 6,9 milliards d'euros en 2017. Aena, qui emploie 8.234 personnes au total, avait publié en février un bénéfice net consolidé de 1,22 milliard d'euros en 2017, en hausse de 4,9% sur un an, favorisé par un nouveau record du nombre de visiteurs en Espagne.