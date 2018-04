Semaine en dents de scie pour le F-35

La semaine n'a pas été simple pour le programme F-35. Si Lockheed Martin a annoncé le 12 avril avoir achevé les vols d'essais de développement, le Joint Program Office a indiqué refuser de réceptionner de nouveaux appareils en raison d'un différend contractuel.



Le vol final des essais de développement a eu lieu le 11 avril autour de la base de Patuxent River, dans le Maryland, avec un F-35C. Ce dernier essai clôture onze années de tests, 9 200 sorties, plus de 17 000 heures de vol et 65 000 essais.



Quant au conflit qui oppose l'industriel et le gouvernement, il concerne la répartition des coûts de réparation des F-35, suite à un défaut de production découvert il y a un an. La réception des avions avait déjà été stoppée pendant un mois lorsque le vice avait été repéré.