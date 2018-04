Embraer livre le premier E190-E2 à Wideroe

L'E190-E2 n'appartient désormais plus tout à fait à Embraer. L'avionneur a célébré le 4 avril la livraison du tout premier exemplaire de l'E-Jet remotorisé à la compagnie norvégienne Wideroe. Celle-ci a programmé son entrée en service pour le 24 avril sur des lignes intérieures.



Wideroe a choisi d'aménager ses trois E190-E2 en configuration monoclasse de 114 places. Elle détient par ailleurs des options sur douze E2 supplémentaires, dont elle peut encore choisir le modèle. Autre première pour la compagnie norvégienne : c'est la première fois de son histoire qu'elle va exploiter des jets - sa flotte est actuellement uniquement composée de Dash8 de Bombardier.



Doté d'une nouvelle aile, d'un nouveau train et de nouveaux moteurs par rapport à son prédécesseur, l'E190-E2 est certifié par l'ANAC, la FAA et l'EASA depuis la fin du mois de février. Embraer a pu constater lors de la campagne de certification que ses performances étaient meilleures que prévu, notamment en termes de consommation, de bruit et de performances hot & high et sur pistes courtes.



La famille E2 comptera trois membres, l'E195-E2 devant entrer en service en 2019 suivi de l'E175-E2 en 2021.