La cabine, atout majeur du nouveau Falcon 6X de Dassault Aviation

En retenant la même section de fuselage que celui du Falcon 5X mais en l'allongeant de 51 cm, le nouveau Falcon 6X offrira un volume cabine de 52,3 m3, soit 15% de plus que pour son concurrent direct, le G500 de Gulfstream.



Comme l'a d'ailleurs souligné Dassault Aviation lors de son lancement, le Falcon 6X offre le plus important volume intérieur pour un appareil de la catégorie de 5000 nautiques tout en affichant la plus grande hauteur (1,98m) et la plus grande largeur (2,58m) jamais proposée sur un avion conçu spécifiquement pour l'aviation d'affaires, c'est-à-dire en excluant ...