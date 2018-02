Certification imminente pour l'E190-E2, premier membre de la famille E-Jet E2 d'Embraer

La certification de type de l'E190-E2 n'est plus qu'une question de jours, selon les déclarations du PDG d'Embraer, John Slattery, lors d'une conférence de presse organisée au Singapore Airshow 2018 le 7 février. Les essais en vol pour le premier membre de la famille E-Jet E2 d'Embraer sont terminés et toute la documentation nécessaire à l'obtention du certificat de type a été remise aux autorités brésiliennes (ANAC). La livraison du premier exemplaire à la compagnie norvégienne Widerøe est donc une nouvelle fois confirmée pour le mois d'avril, tout comme d'ailleurs sa mise en service.



Cesar Pereira, le directeur commercial d'Embraer pour la région Asie-Pacifique s'est pour sa part montré très satisfait des performances désormais validées par les essais en vol du E190-2. L'appareil affiche un gain en consommation de carburant encore meilleure que celui envisagé lors de la conception de l'avion : -17,3% par rapport à l'E190 sur un segment de 600 nautiques par exemple. « Chez Embraer nous avons l'habitude de surdélivrer en termes d'efficience et de respect du calendrier » s'est-il réjouit, se souvenant par exemple de l'ajout des winglets sur la première famille E-Jet qui devait faire gagner entre 5 et 5,5% de carburant, mais qui s'est révélé finalement encore plus bénéfique avec une réduction de la consommation plus proche des 6,4%.



L'amélioration des performances de l'E190-E2 se traduit évidemment sur son autonomie, l'appareil affichant un rayon d'action de 2700 nautiques à pleine capacité (cabine monoclasse de 106 sièges, 100kg par pax, réserves usuelles et dégagement 100nm). Par exemple, depuis Singapour l'avion pourra facilement atteindre Perth (Australie) ou Mumbai (Inde), voire Séoul (Corée du Sud).



Cesar Pereira a aussi annoncé deux bonnes nouvelles pour les futurs opérateurs de l'appareil. Tout d'abord, la première visite de maintenance lourde programmée ne devra intervenir qu'après 10 000 heures de vol, à comparer à la limite des 4 000 heures lors de l'introduction des premiers E-Jets en 2004, prolongée à 7500 heures depuis. La seconde est liée à la qualification des pilotes, qui pour leur transition de la famille E1 vers la famille E2, n'auront qu'à effectuer 2,5 jours de formation sans même passer par la case FFS.



Embraer a aussi confirmé le calendrier des deux autres membres de la famille E-Jets E2, avec la mise en service respective des E195-E2 et E175-E2 prévue pour 2019 et 2021. Ce dernier avait vu son calendrier glisser d'un an car l'avionneur brésilien avait souhaité vouloir profiter du succès de l'actuel E175 après des opérateurs américains en attendant une hypothétique modification de la Scope clause, que la version E2 ne respecte pas.



Le PDG d'Embraer a d'ailleurs voulu confirmer que l'année 2021 sera respectée même si l'opérateur de lancement n'est pas encore défini. « Nous sommes en train de travailler sur des campagnes en dehors des États-Unis et je suis confiant, nous aurons peut-être des bonnes nouvelles d'ici le prochain trimestre » a annoncé John Slattery.



Il précise aussi que les caractéristiques et les performances du E175-E2 ont été établies « pour remplacer dans certains cas des avions turbopropulsés qui sont utilisés de façon inappropriée ou pour des compagnies aériennes qui souhaiteraient remplacer leurs petits avions régionaux de 50 places par des appareils disposant d'une capacité plus importante. » Selon lui, la conception de l'avion n'a pas été définie exclusivement en fonction d'une « Scope compliance » aux États-Unis.