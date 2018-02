Le Vahana d'Airbus fait son premier vol

Loin des turbulences qui ont secoué l'exécutif d'Airbus en Europe, A³ by Airbus trace sa route aux Etats-Unis. Vahana, son aéronef électrique autonome à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) a réalisé son premier vol le 31 janvier sur le site de Pendleton (Oregon), suivi d'un deuxième le lendemain.



Ce premier vol a duré 53 secondes, au cours desquelles le prototype a atteint l'altitude de 16 pieds (5 m). La descente a été maîtrisée. Cet essai a été qualifié de succès par Zach Lovering, chef du projet Vahana : « Aujourd'hui, nous célébrons une grande réalisation dans le domaine de l'innovation aérospatiale. En un peu moins de deux ans, Vahana a pris un concept croqué sur une serviette en papier et a construit un aéronef autonome à échelle réelle qui a réussi son premier vol. »



Après la réussite de ces premiers vols stationnaires, les équipes d'A³ vont poursuivre leurs efforts. Leur objectif est de se diriger vers l'exploration de la phase de translation entre le vol vertical et le vol horizontal - probablement l'une des plus délicates à maîtriser, notamment avec le système de rotors basculants adopté pour Vahana - puis vers le vol horizontal en lui-même.



Pour Rodin Lyasoff, directeur général d'A³ et ancien chef du projet Vahana, a également salué cet accomplissement : « Le premier vol de Vahana démontre la capacité unique d'Airbus à poursuivre rapidement des idées ambitieuses, sans compromettre la qualité et la sécurité qui font sa renommée. Pour A³, cela prouve que nous pouvons apporter une innovation significative avec des calendriers de projets ambitieux, afin d'offrir un réel avantage concurrentiel à Airbus. »



Le calendrier a tout de même glissé de quelques mois. Comme le rappelait lui-même Zach Lovering en janvier, ce premier vol était originellement attendu dès 2017. Il n'a d'ailleurs pas reconfirmé son objectif d'avoir un démonstrateur productible d'ici 2020.



Avec Vahana, Airbus espère en effet défricher le transport aérien individuel en milieu urbain avec des véhicules autonomes à propulsion électrique. Au niveau du groupe, Airbus Helicopters mène un projet parallèle avec CityAirbus.