Un premier F-35B livré par les chaînes italiennes

Le F-35B s'internationalise à son tour. Le premier exemplaire de la version STOVL (à décollage court et atterrissage vertical) du Lightning II produit hors des États-Unis vient ainsi d'être livré, le 25 janvier. Il a été assemblé dans les installations de Leonardo à Cameri, en Italie. Il a naturellement été remis au ministère de la Défense italien et affecté à la Marina militare.



Tout comme pour son premier vol fin octobre, l'appareil, immatriculé BL-1, accuse quelques mois de retard sur le calendrier annoncé lors de la sortie d'usine en mai 2017. Il devait initialement décoller en août et être ...