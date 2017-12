Viva Air confirme l'acquisition de 50 Airbus de la famille A320

Le groupe Viva Air a finalisé le 21 décembre une commande portant sur l'acquisition de 50 A320. Conformément au protocole d'accord conclu lors du salon du Bourget au mois de juin, le contrat porte sur 35 A320neo et quinze A320ceo.



Les appareils seront exploités par VivaColombia et Viva Air Peru, qui commenceront ainsi par moderniser leur flotte. Les appareils leur permettront également de se développer dans leur région.



VivaColombia exploite en effet onze A320 aujourd'hui tandis que la toute jeune Viva Air Peru en opère trois.



Viva Air est un groupe de compagnies low-cost en Amérique latine, détenu par Irelandia Aviation et dirigé par Declan Ryan, qui a participé au développement de Ryanair, Allegiant, Tigerair, VivaAerobus, VivaColombia et Viva Air Peru.