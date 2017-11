Joon dévoile ses A320 et ses nouvelles destinations

Dès l'entrée en vigueur du programme été 2018 le 25 mars, les A320 desserviront Rome, Naples, Oslo et Istanbul, en plus de Berlin, Barcelone, Lisbonne et Porto - qui commencent le 1er décembre. Par ailleurs, de nouvelles destinations ont également été révélées pour le réseau long-courrier : Le Caire (25 mars), Le Cap et Téhéran (1er et 2 avril).





© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés Joon s'avance vers le seuil de piste. A la veille du lancement des opérations de sa filiale hybride, Air France a présenté le 30 novembre la flotte d'A320 qui va réaliser ses vols moyen-courrier. A cette occasion, la compagnie française a également dévoilé quelles seraient ses prochaines destinations.Dès l'entrée en vigueur du programme été 2018 le 25 mars, les A320 desserviront Rome, Naples, Oslo et Istanbul, en plus de Berlin, Barcelone, Lisbonne et Porto - qui commencent le 1er décembre. Par ailleurs, de nouvelles destinations ont également été révélées pour le réseau long-courrier : Le Caire (25 mars), Le Cap et Téhéran (1er et 2 avril).Jean-Michel Mathieu, le directeur de Joon, a souligné que «».Joon commencera ses opérations avec quatre A320 mais cinq ont déjà été repeints et réaménagés - plusieurs des appareils suivants sont également en reconversion chez Air France Industries. Les sièges installés à bord sont les mêmes que sur le réseau moyen-courrier d'Air France, seules les têtières ont changé. Des touches de décoration supplémentaires ont été apportées, avec des coussins colorés pour apporter une touche plus fraîche et des détails comme certains numéros de rangées affichés sur la paroi des compartiments bagages.Le rideau reprend également de code couleur de Joon. La compagnie proposera en effet une classe affaires pouvant compter jusqu'à 24 places, avec le siège du milieu neutralisé. En fonction de la demande, le rideau peut être déplacé pour ajuster le nombre de fauteuils disponibles dans cette partie de l'avion.Une autre nouveauté par rapport aux appareils d'Air France : l'accès à un système de connectivité en wifi. Joon ne proposera pas Internet mais les passagers pourront se connecter aux (trois) serveurs installés dans l'appareil pour accéder aux contenus enregistrés. Chaque siège est équipé d'une prise USB.