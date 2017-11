Bombardier prévoit un millier d'embauches après des vagues de licenciements

Bombardier prévoit d'embaucher 1.000 personnes au Québec d'ici un an et demi pour augmenter les cadences de production de son luxueux nouvel avion d'affaires Global 7000, dont la mise en service est attendue dans la deuxième moitié de 2018. Après plusieurs restructurations et près de 15.000 licenciements depuis 2015, aussi bien dans sa branche aéronautique que dans le matériel roulant, Bombardier a annoncé vendredi un investissement de 65 millions de dollars américains dans une chaîne d'assemblage à Montréal. C'est là que des travailleurs spécialisés dans la finition mettront la touche finale au Global 7000, présenté comme "le plus grand biréacteur d'affaires sur mesure", selon Bombardier. Bombardier va notamment embaucher des ébénistes et des tapissiers pour finaliser l'intérieur du Global 7000, le premier biréacteur d'affaires doté de quatre espaces habitables distincts, avec une cuisine complète et une suite de repos réservée à l'équipage. Le programme a pris deux ans de retard pour cet avion long-courrier pouvant transporter huit passagers sur 13.705 km sans escale, ciblant une clientèle privilégiée voulant par exemple aller de Londres à Singapour ou de Dubaï à New York. En février, le gouvernement canadien avait accordé un prêt de 372,5 millions de dollars canadiens (247 millions d'euros) à Bombardier pour financer sur quatre ans le développement du Global 7000 et du moyen-courrier CSeries (100 à 150 places). En octobre, le géant franco-allemand Airbus a pris le contrôle du CSeries, premier monocouloir de conception entièrement nouvelle depuis plus de 25 ans, avec une participation de 50,01% au programme.