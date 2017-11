Dubaï 2017 : Emirates commande 40 Boeing 787-10

Les salons ont tous leurs surprises. Et celui de Dubaï ne fait pas exception. Et si l'on attendait une annonce de commande par Emirates pour le jour d'ouverture, ce n'était pas forcément celle de l'acquisition de quarante Boeing 787-10.



Et pourtant. Le chairman de la compagnie emiratie, le cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, est venu révéler ce contrat d'une valeur de 15 milliards de dollars. Il a également précisé que les livraisons d'appareils interviendraient entre 2022 et 2030.



Désormais dotée d'une flotte uniquement composée d'A380 et de Boeing 777, Emirates recherchait depuis quelques années un appareil de taille intermédiaire pour ajuster au mieux ses capacités. Elle avait même déjà passé une commande auprès d'Airbus pour 70 A350 avant de l'annuler avec fracas en 2014.



Mais même à l'époque, Tim Clark, le CEO de la compagnie, avait assuré qu'il avait toujours l'intention de s'engager pour des appareils de la famille A350 ou 787.