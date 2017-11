Boeing finalise l'acquisition d'Aurora Flight Sciences

Boeing renforce ses capacités d'innovation dans le domaine des vols autonomes. Le groupe vient d'annoncer la finalisation du rachat d'Aurora Flight Sciences, société spécialisée dans « le développement et la production de plateformes aérospatiales avancées et de systèmes autonomes ». Ce processus d'acquisition avait été dévoilé au début du mois d'octobre.



Aurora Flight Sciences fait donc désormais partie des « Boeing Companies », les nombreuses filiales du géant américain qui comptent parmi elles des noms comme Jeppesen, Insitu, Aviall et bien d'autres. Elle sera rattachée à la branche Boeing Engineering, Test & Technology, mais devrait conserver un modèle opérationnel indépendant.