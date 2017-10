Singapore Airlines confirme sa commande de Boeing 777X et 787-10

Boeing et Singapore Airlines ont annoncé le 23 octobre que la compagnie singapourienne avait finalisé sa commande pour vingt 777-9 et dix-neuf 787-10. L'annonce a été réalisée à l'occasion d'une visite officielle du Premier ministre singapourien, Lee Hsien Loong, à la Maison Blanche, en présence du Président américain Donald Trump, mais les appareils figuraient déjà sur le carnet de commandes de l'avionneur, sans que l'identité de leur acquéreur ait été indiquée.



Il s'agit de la confirmation d'une lettre d'intention conclue en février dernier. Elle comprend également des options sur une douzaine d'appareils, six de chaque modèle. La valeur des avions en commande ferme est estimée à 13,8 milliards de dollars.



Singapore Air lines a précisé que les 787-10 seraient livrés à partir de l'année fiscale 2020-2021 et utilisés sur ses routes moyen-courrier. Les livraisons de 777-9 débuteront quant à elles durant l'année fiscale 2021-2022. Les appareils seront affectés au réseau long-courrier.



Singapore Airlines est par ailleurs la cliente de lancement du 787-10, grâce à une précédente commande sur trente appareils, signée en 2013. Elle devrait en recevoir le premier exemplaire au cours du premier semestre 2018. Son assemblage s'est terminé au début du mois.