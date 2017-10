Lyon-Saint Exupéry ouvre mardi son nouveau terminal

L'aéroport de Lyon-Saint Exupéry ouvre mardi un nouveau terminal, doublant sa capacité d'accueil, dans le cadre de sa stratégie visant à devenir la "deuxième porte d'entrée portuaire en France". Déjà accessible depuis l'été aux passagers des compagnies low cost, l'ouvrage sera progressivement mis en service pour les autres compagnies entre le 3 et le 17 octobre. Ce terminal, baptisé 1B, offre un espace de commerces et de restauration sur 10.000 mètres carrés. L'édifice de 70.000 m2, construit dans la continuité du terminal existant, a nécessité près de trois ans de travaux et un investissement de 215 millions d'euros, selon le site internet de l'aéroport. Son inauguration officielle est prévue samedi avec la venue annoncée du ministre de l'Intérieur et ancien maire de Lyon, Gérard Collomb. Troisième aéroport français après Paris et Nice, Lyon ambitionne d'accueillir 15 millions de passagers après 2020. L'aéroport, qui a franchi en 2016 le cap des 9,5 millions de passagers, pourrait dépasser cette année la barre symbolique des dix millions, après une forte augmentation du nombre de destinations desservies depuis trois ans. Le projet doit se poursuivre avec la démolition de l'ancien terminal 3. Dans une troisième phase, après 2020, les 23.000 m2 de l'actuel T1 doivent être réaménagés.