Londres prévient que l'affaire Bombardier pourrait compromettre les liens avec Boeing

Le ministre britannique de la Défense Michael Fallon a prévenu mercredi que la dispute commerciale autour de l'avionneur canadien Bombardier, qui menace des milliers d'emplois en Irlande du Nord, pourrait "compromettre" les liens du Royaume-Uni avec Boeing. L'avionneur américain a en effet saisi à l'encontre de son concurrent les autorités des Etats-Unis qui ont décidé mardi d'imposer des droits antidumping de 220% sur les avions CSeries de Bombardier importés sur leur territoire. "Ce n'est pas le comportement que nous attendons de Boeing et cela pourrait compromettre nos relations futures avec Boeing", a dénoncé M. Fallon lors d'un discours à Belfast, où se trouvent l'essentiel des emplois britanniques concernés. "Boeing est un partenaire majeur de défense et l'un des grands gagnants de notre dernier passage en revue des contrats de défense, donc ce n'est pas l'attitude que nous attendons d'un partenaire de long-terme", a ajouté M. Fallon. Boeing a remporté pour des milliards de livres de contrats de défense avec le Royaume-Uni. Il a ainsi été choisi dernièrement pour lui fournir de nouveaux avions de reconnaissance maritime ainsi que des hélicoptères Apache. "Ils vont présenter leur candidature pour d'autres contrats de défense et ce type d'attitude pourrait clairement compromettre notre relation", a-t-il menacé. Outre sa présence au Canada, Bombardier est l'un des principaux employeurs en Irlande du nord, avec près de 8.000 employés, dont 4.200 pour les seules activités aéronautiques, la majeure partie dans son usine de Belfast où sont fabriqués les ailes et des éléments du fuselage du CSeries.