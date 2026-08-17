Brussels Airport veut réduire ses nuisances sonores pour le confort de ses riverains. Il a donc lancé la construction d’un site d’essais moteurs, qui permettra de continuer de tester les moteurs à pleine puissance à leur sortie de maintenance, comme l’exige la réglementation, mais dans une installation adaptée.

Le site se trouvera dans une zone de l’aéroport où plusieurs bâtiments obsolètes ont été démolis. Les travaux de fondation ont débuté, et seront suivis par l’aménagement du revêtement, puis par la construction de murs antibruit de 15 mètres de haut (sous la forme d’une structure en U). C’est là que se situe l’amélioration : les essais sont actuellement réalisés en plein air. Les murs antibruit pourront réduire les nuisances sonores de jusqu’à 10 dB (une perception du bruit divisée par deux).

L’installation couvrira une superficie de 8 000 m2 et pourra accueillir des appareils de grande taille (jusqu’à l’Airbus A350 ou le Boeing 787). Elle nécessite un investissement de 15 millions d’euros et sera opérationnelle d’ici la fin du mois de mars 2027.

Brussels Airport précise que des essais moteurs ont lieu entre 150 et 200 fois par an, uniquement en journée (entre 7 h et 22 h).