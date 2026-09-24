Alors que la newsletter MRO du Journal de l’Aviation fête son 10ème anniversaire, il est particulièrement symbolique que cela coïncide avec le 10ème anniversaire de l’entrée en service du moteur Pratt & Whitney GTF™. La dernière décennie a été en grande partie marquée dans l’aviation par l’essor de technologies de moteurs révolutionnaire telle que le GTF, qui équipe des milliers d’avions monocouloirs de nouvelle génération à travers le monde. Cette croissance s’accompagne d’une demande sans précédent pour le secteur de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO).

Plus d’avions en service signifie plus de moteurs à entretenir, plus de pièces à produire à travers les chaînes d’approvisionnement et plus d’efforts pour remettre chaque moteur en service dans les délais prévus. Alors que les compagnies aériennes du monde entier développent leurs flottes pour répondre à la demande croissante des passagers, les besoins en capacités de maintenance, en équipements de pointe et en techniciens qualifiés augmentent eux aussi. La maintenance des moteurs a toujours été essentielle, mais elle est aujourd’hui devenue un facteur clé de la croissance de l’aviation commerciale.

Le point clé pour répondre à cette demande est d’augmenter les capacités de MRO. Pour les moteurs GTF, la capacité de maintenance a déjà progressé de plus de 300 % depuis 2019. Pratt & Whitney a ainsi étendu son réseau mondial de MRO GTF à 21 ateliers, et prévoit de poursuivre son développement, témoignant de notre engagement à long terme pour accompagner nos clients et maintenir leurs avions en service.

Huit de ces ateliers sont implantés en Europe, où ils représentent un tiers de la capacité mondiale de MRO pour les moteurs GTF. Le réseau GTF MRO favorise la coopération entre les principaux acteurs de la maintenance, en facilitant le partage des meilleures pratiques et le déploiement de nouvelles technologies et solutions. L’objectif est d’améliorer la performance des ateliers, de réduire les délais de maintenance et de mieux répondre aux besoins de nos clients.

Les avancées technologiques dans le domaine de la maintenance permettent également des progrès significatifs. Les inspections par endoscopie assistées par l’intelligence artificielle aident les techniciens à identifier plus rapidement les dommages sur les composants et à améliorer la fiabilité de la collecte et du traitement des données. Des outils de modélisation plus performants permettent également d’anticiper plus précisément les besoins et de mieux planifier les interventions. Toutes ces technologies contribuent à accélérer les opérations en atelier, à améliorer la fiabilité des moteurs et à optimiser la planification des compagnies aériennes partout dans le monde.

Au-delà du déploiement de nouvelles technologies, Pratt & Whitney poursuit ses investissements dans son réseau de MRO. En février, nous avons inauguré une extension de 7 725 m², d’un montant de 70 millions de dollars, dédiée à la maintenance des moteurs GTF au Columbus Engine Center, en Géorgie. Cette extension a permis d’augmenter de plus de 25 % la capacité annuelle du site et de renforcer les capacités de révision générale du réseau MRO GTF pour accompagner la croissance de la flotte.

En avril, nous avons également annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans trois sites de MRO au Texas, en Floride et en Arkansas, pour agrandir les installations, renforcer les équipements et améliorer l’efficacité des opérations. Plus tard cette année, les premiers moteurs GTF entreront en maintenance au Christchurch Engine Centre, en Nouvelle-Zélande, et chez Kawasaki Heavy Industries (KHI), au Japon.

La dernière décennie a montré à quel point l’innovation en matière de propulsion et celle dans le domaine de la maintenance sont étroitement liées. Le moteur GTF a marqué une avancée majeure en matière de rendement énergétique, de réduction des émissions et du bruit. Il nous a également permis d’accumuler une quantité considérable de données d’exploitation – plus de 50 millions d’heures de vol – que nous utilisons pour améliorer en continu ses performances et sa durée de vie.

Cette approche se traduit notamment par le développement du GTF Advantage, qui offre jusqu’à deux fois plus de durée de vie en vol et une poussée au décollage supérieure à celle du modèle actuel. Ces performances sont particulièrement utiles dans des conditions d’exploitation exigeantes, notamment à haute altitude et par forte chaleur. Le GTF Advantage deviendra la nouvelle norme pour la production des moteurs pour les appareils de la famille A320neo. Parallèlement, notre option de mise à niveau « Hot Section Plus » (HS+) permettra aux opérateurs actuels de bénéficier de près de 95 % des gains de durabilité du GTF Advantage. Notre réseau MRO GTF jouera un rôle clé dans le déploiement de cette mise à niveau et des autres évolutions de la flotte, qui seront réalisées lors des visites régulières en atelier à partir de 2027.

Mais l’innovation technologique pourpour améliorer les performances des moteurs et réduire les délais de maintenance ne doit pas nous faire oublier un autre enjeu essential: l’importance de former une main-d’œuvre qualifiée dans le secteur. La demande en techniciens, ingénieurs et analystes qualifiés augmente à mesure que les flottes s’agrandissent. Pour préparer la main-d’œuvre de demain, nous devons investir dans la formation, l’apprentissage et des parcours professionnels capables d’attirer de nouveaux talents vers l’aviation. Développer ces compétences est essentiel pour répondre aux besoins actuels, mais aussi pour accompagner la croissance du secteur dans les décennies à venir.

Après une décennie marquée par la résilience du secteur et une forte croissance de la demande dans l’aviation et le MRO, nous entrons clairement dans une nouvelle ère d’opportunités. En continuant à innover, à renforcer nos capacités de maintenance et à développer les compétences dont nous avons besoin, notre industrie sera bien positionnée pour accompagner durablement la croissance du transport aérien.