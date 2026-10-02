Embraer et Mahindra ont désigné Nagpur, dans l’État du Maharashtra, comme site potentiel pour une chaîne d’assemblage final (FAL) du C-390 Millennium en Inde. Ce projet est évidemment conditionné à la sélection du C-390 Millennium par le gouvernement indien dans le cadre du programme d’avions de transport moyen (MTA) de l’armée de l’air indienne et par la passation ultérieure d’une commande.

En cas de décision favorable, l’avionneur brésilien devra notamment transférer en Inde son savoir-faire en matière d’assemblage d’aéronefs, d’intégration de systèmes et de technologies de production. Une chaîne d’approvisionnement locale devra également être mise en place.

Pour rappel, le ministère indien de la Défense a lancé officiellement son appel d’offres pour l’acquisition de 60 avions de transport multirôles destinés à l’Indian Air Force (IAF) le 12 août. Valorisé à environ 1 000 milliards de roupies (près de 10 milliards de dollars), ce programme d’acquisition vise à remplacer les Antonov An-32 vieillissants de la flotte de transport indienne. La compétition devrait notamment opposer l’avion de transport tactique brésilien à l’Airbus A400M et au C-130J de Lockheed Martin.

Le marché doit être conduit selon une formule « Buy and Make », avec les 12 premiers appareils livrés directement par l’avionneur sélectionné, puis les 48 suivants produits en Inde par un partenaire industriel local, conformément aux initiatives « Make in India » (Fabriquer en Inde) et « Atmanirbhar Bharat » (Inde autonome). La part du contenu local requis pour les appareils assemblés en Inde démarrerait à 40% et progresserait jusqu’à 60% par étapes.

Embraer et Mahindra avaient signé un accord de coopération stratégique pour le C-390 dans le cadre du programme MTA en octobre 2025. Les deux entreprises avaient également annoncé leur intention de développer des capacités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour le C-390 en Inde.