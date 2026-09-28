[Romain Guillot à Brême, Allemagne] La porte cargo principale de l’Airbus A350F, la MDCD (Main-Deck Cargo Door), constitue véritablement à elle seule un programme à l’intérieur du programme. Avec une largeur d’ouverture de 4,5 mètres et une hauteur de 4,3 mètres, la porte cargo du pont principal de l’appareil est tout simplement la plus grande du secteur, facilitant ainsi le chargement de marchandise de grandes dimensions.

Cette porte en composites est produite dans l’usine d’Airbus d’Illescas (Espagne). Mais Airbus s’est aussi doté à Brême, son centre d’excellence mondial pour les systèmes liés au fret, d’un banc d’intégration spécifiquement développé pour mettre au point et valider le système d’actionnement, de verrouillage et de contrôle de la MDCD dans des conditions aussi proches que possible de celles que rencontrera le futur avion cargo en exploitation. Il s’agit du banc Cargo Door Actuation System System Integration Bench (CDAS SIB).

Ce projet est notamment piloté par Ian Orton, Project Leader for Test Means Operation and System/Multisystem Testing, qui travaille depuis 14 ans à Brême sur le développement de moyens d’essais pour l’avionneur européen. Le programme a débuté aux alentours de 2022, alors que la définition même de la porte et de ses systèmes était encore en cours de définition. La spécification technique du banc a été rédigée au début de 2023. Cette immédiateté a constitué d’ailleurs, selon Ian Orton, l’une des principales difficultés du projet. Il a fallu concevoir un système capable de tester un équipement dont certaines caractéristiques n’étaient pas encore complètement gelées, en faisant des hypothèses sur les charges, les déplacements et la cinématique future. « Le plus grand défi, c’était d’obtenir les informations pertinentes au moment où l’on en avait besoin », résume-t-il.

Le banc CDAS SIB n’a donc pas eu vocation à réaliser des essais structuraux ou de fatigue. Il s’agissait avant tout de valider le comportement fonctionnel de la porte, de son mécanisme d’actionnement, de ses systèmes de verrouillage et de son interaction avec les systèmes de l’avion…