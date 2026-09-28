Le premier exemplaire de l’A350F, la nouvelle version cargo de la famille A350 d’Airbus, est prêt au décollage. MSN700, immatriculé F-WXLD (pour eXtra Large Door), en référence à sa large porte de chargement sur le pont principal, doit effectuer son vol inaugural le mardi 29 septembre vers 10h30 depuis les installations de l’avionneur à Toulouse, lançant ainsi une campagne d’essais en vol particulièrement dense qui sera menée par 2 appareils sur une durée de 9 mois.

Le nouvel appareil se base sur l’A350-1000, avec la même motorisation (Trent XWB 97) et ses atterrisseurs à bogies à 6 roues. Son fuselage est sensiblement plus court (70,8 mètres). Il pourra transporter une charge utile allant jusqu’à 111 tonnes et parcourir jusqu’à 4 700 nautiques (8 700 kilomètres) à pleine charge, le positionnant comme le successeur naturel du 777F de Boeing, voire de ses 747F. Au 31 août, l’A350F totalisait 115 commandes fermes, en avance sur celles du futur 777-8F de Boeing (plus de 80) depuis le contrat remporté avec le transporteur américain Atlas Air Worldwide pour 20 exemplaires en mars dernier.

À l’occasion de l’événement Cargo Media Day d’Airbus au mois d’avril, Joël Rocker, le directeur du programme A350F, est revenu sur la genèse de l’appareil, son architecture, sa grande porte cargo, sa certification et son positionnement face au futur 777-8F de Boeing, son seul concurrent sur le marché des gros-porteurs de transport de fret sur les longues distances.

La genèse de l’A350F remonte ainsi à 2016 avec les toutes premières études conceptuelles de l’appareil en 2D. Airbus se concentrait alors encore tous ses efforts sur la certification de l’A350-1000, un sésame décroché en novembre 2017. Le projet revient véritablement sur le devant de la scène à l’été 2018 et plusieurs configurations sont étudiées, notamment à partir de l’A350-900 et de l’A350-1000.

« Nous avons rapidement conclu que la meilleure version pour commencer était le -1000, pour des raisons de rentabilité. C’était aussi la seule qui permettait d’obtenir plus de 100 tonnes de charges marchandes de manière rentable », explique Joël Rocker. Les études sont ensuite approfondies jusqu’au lancement officiel de l’A350F en 2021…