FL Technics Indonesia est devenu le premier partenaire MRO de GE Aerospace en Indonésie pour le support de systèmes avioniques. L’accord, officiellement signé lors du dernier salon MRO Asia Pacific 2026 à Singapour, couvre les plateformes Boeing 737 et Airbus A320 au sein de ses installations de Jakarta et de Bali.

Le dispositif doit donner aux exploitants indonésiens un accès local au soutien technique et à l’expertise avionique de GE Aerospace, directement dans les hangars de FL Technics Indonesia à l’aéroport Soekarno-Hatta de Jakarta et à l’aéroport Ngurah Rai de Denpasar/Bali.

« L’avionique constitue l’épine dorsale des systèmes aéronautiques ; c’est un domaine que nous nous efforçons de maintenir au plus haut niveau d’exigence, en nous appuyant sur les meilleures ressources et expertises », a déclaré Martynas Grigas, le président de FL Technics Indonesia.

L’activité indonésienne du MRO indépendant lituanien, filiale du groupe Avia Solutions Group, est soutenue par plus de 700 spécialistes aéronautiques.