Porte d’entrée internationale de l’Ecosse, l’aéroport d’Edimbourg va bénéficier du soutien de ses gestionnaires pour se développer. Vinci Airports a annoncé le 22 septembre qu’il allait investir 500 millions de livres sterling sur cinq ans pour soutenir la croissance de la plateforme. Il s’agit du plus important programme d’investissement de son histoire.

Les travaux qui vont être engagés vont permettre d’augmenter les capacités. Ils comprennent la mise en place de nouvelles portes d’embarquement pour accompagner le développement du réseau, de nouveaux postes avion, et la modernisation des installations (par exemple la zone des arrivées internationales ou le retrait bagages). Vinci prévoit aussi l’agrandissement du hall d’enregistrement et du salon d’embarquement, ainsi que la création de nouveaux espaces commerciaux. La superficie du terminal devrait être augmentée de 60 %.

« Édimbourg est devenu un aéroport stratégique du réseau de VINCI Airports. Cet investissement d’un demi-milliard de livres sterling témoigne de notre confiance dans les perspectives de développement de l’aéroport et de notre engagement à l’accompagner sur le long terme », a commenté Rémi Maumon de Longevialle, directeur général de VINCI Airports. Il rappelle que l’aéroport a accueilli 17 millions de passagers en 2025, une hausse de 7,5 % par rapport à 2024.

Il ne s’agit pour autant que de la première phase d’un projet plus vaste, dont la société française n’a pas encore dévoilé les tenants et les aboutissants. Il vise néanmoins à permettre le développement des liaisons internationales et notamment long-courrier, ainsi que de soutenir les objectifs environnementaux de la plateforme.