Embraer annonce avoir connu le meilleur troisième trimestre de son histoire en matière de livraisons. L’avionneur brésilien a livré 66 appareils sur la période, un volume supérieur de 6 % à celui de l’année dernière.

La division Aviation commerciale a remis 22 appareils à ses clients, répartis entre onze E175, quatre E190-E2 et sept E195-E2. Le mix de livraisons est en revanche légèrement moins favorable qu’au troisième trimestre 2025.

En parallèle, 41 avions d’affaires ont été livrés, un nombre stable par rapport à l’année dernière. Les appareils se répartissent entre 22 Phenom et dix-neuf Praetor.

Enfin, la division Défense a livré un KC-390 et deux A-29 Super Tucano.

Ainsi, depuis le début de l’année, 175 appareils ont été remis à leurs clients, une hausse de 14 % par rapport aux neuf premiers mois de 2025. Embraer souligne que ses initiatives pour lisser davantage les livraisons sur l’année continuent de porter leurs fruits, aussi bien pour la division Aviation d’affaires que celle Aviation commerciale. Les objectifs annuels restent par ailleurs inchangés et l’avionneur estime pouvoir livrer entre 80 et 85 E-Jets et entre 160 et 170 avions d’affaires.