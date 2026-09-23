Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a nommé Eléonore Tramus directrice générale de CRMA Aero Repair, avec effet immédiat. Elle aura pour mission de soutenir la croissance de CRMA, avec une priorité donnée aux réparations de pièces de moteurs LEAP de CFM International.

Eléonore Tramus a débuté chez Safran Aircraft Engines avant de rejoindre Air France-KLM en 2010. Au sein d’AFI KLM E&M, elle a dirigé le réseau produits et le développement des activités moteurs, intervenant notamment sur le développement de réparations et la stratégie produits, dont des projets avec CRMA.

Elle a ensuite occupé des fonctions stratégiques, commerciales et opérationnelles dans les activités aériennes du groupe, dont celle de directrice de la planification réseau Asie MEGI (Asie, Moyen-Orient, Golfe et Inde). Elle était précédemment directrice générale de la région Méditerranée orientale, couvrant l’Italie, la Grèce, la Turquie et Israël.

CRMA Aero Repair (anciennement Construction et Réparation de Matériel Aéronautique) est le centre d’excellence de la division MRO d’Air France-KLM spécialisée dans la réparation de composants moteurs. En mars dernier, CRMA a annoncé être en mesure d’effectuer les réparations de chambres de combustion des moteurs LEAP-1A et LEAP-1B.