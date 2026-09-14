VietJet Air a signé une lettre d’intention avec CFM International afin d’étudier la faisabilité de développer, en interne, des capacités de maintenance, réparation et révision (MRO) pour les moteurs LEAP au Vietnam. Ce projet a été révélé la semaine dernière à l’occasion de la visite officielle en France de Tô Lâm, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président du Vietnam.

L’accord prévoit que CFM conseille VietJet sur les exigences en matière de MRO moteur, les infrastructures, les besoins en main-d’œuvre et d’autres facteurs liés à une éventuelle solution de maintenance locale.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la relation de longue date entre la compagnie low-cost vietnamienne et CFM International, incluant le soutien antérieur apporté à sa flotte de moteurs CFM56 ainsi qu’un accord conclu en 2024 portant sur plus de 400 moteurs LEAP-1B et des services techniques associés. VietJet aligne déjà une quinzaine de 737 MAX 8, des appareils opérés par sa filiale Thai VietJet en Thaïlande.

« Le Vietnam représente l’un des marchés de l’aviation les plus dynamiques au monde, et nous sommes heureux de renforcer encore notre relation avec Vietjet en évaluant les capacités de maintenance des moteurs dans le pays », a déclaré Gaël Meheust, président-directeur général de CFM International. « CFM mettra à profit son expérience mondiale pour fournir à Vietjet une évaluation complète, soutenant ainsi la vision du gouvernement vietnamien pour le développement continu de l’industrie aérospatiale du pays » a-t-il ajouté.

Le Vietnam ne dispose pas aujourd’hui de capacité de maintenance et de révision moteurs complète, les opérateurs du pays s’appuyant sur les réseaux de support mondiaux des motoristes et sur les ateliers régionaux agréés.