Le système de pistes de l’aéroport d’Istanbul vient de s’enrichir d’un atout de taille : sa première piste orientée est-ouest (09/27). Cette quatrième piste principale, qui se trouve en fait être la sixième de l’infrastructure lorsque l’on tient compte du fait que deux d’entre elles sont doublées, a été inaugurée le 18 septembre, en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan, avec le décollage d’un Airbus A321neo de Turkish Airlines.

Cette inauguration marque l’accomplissement de la phase initiale du plan directeur d’iGA. Désormais doté de son grand terminal one-roof et de ses six pistes (quatre principales et deux auxiliaires), l’aéroport est capable d’accueillir 90 millions de passagers par an.

La piste 09/27 mesure 2 820 mètres de long et est destinée aux vols régionaux. Son orientation particulière – les autres étant toutes orientées nord-sud – doit rendre les opérations plus efficaces. Elle simplifiera en effet les trajectoires des vols en provenance et à destination de destinations à l’Est, en leur évitant d’avoir à contourner l’infrastructure en vol. Les temps de roulage devraient eux aussi être réduits.

Tout en conférant une plus grande efficacité et de la flexibilité aux opérations, l’infrastructure permettra un meilleur soutien à l’expansion de Turkish Airlines.