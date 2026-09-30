Afin d’augmenter ses capacités de production de composants pour l’aviation commerciale et militaire, Collins Aerospace a décidé d’agrandir de 1 300 m2 ses installations de West Des Moines. Le chantier a été inauguré le 29 septembre et devrait s’achever mi-2027.

Collins rappelle que ce site est spécialisé dans la production de systèmes avancés de distribution de carburant, notamment des composants d’origine et des pièces de rechange. Les composants concernés équipent de nombreuses plateformes commerciales et militaires. Avec ses capacités actuelles, le site de West Des Moines est capable de livrer plus de 25 000 buses de moteur chaque mois.

Il fournit également des services MRO, étant centre de réparation certifié Part 145 par la FAA, spécialisé dans les systèmes de buses de moteur et les accessoires de groupes motopropulseurs.